29.06.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження на водоводах

У середу бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 10 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Індустріальному районі було проведено значний комплекс ремонтно-відновлювальних заходів, у результаті якого ремонтники усунули три аварійні ситуації.

«Завчасно підготувалися до проведення робіт, запаслися необхідною технікою та матеріалами. На вулиці Миру провели ремонт водоводу діаметром 600 мм без відключення споживачів від водопостачання, а відремонтували оглядовий колодязь. Оперативно спрацювали і на вулицях Молодіжній і Луї Пастера, після чого території упорядкували», - зазначив керівник районної служби Володимир Сундук.

Сьогодні бригади АВР розпочали ліквідацію 15 аварійних ситуацій на водоводах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці повністю заживили ще одне село в Чугуївському районі.