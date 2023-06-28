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28.06.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

Фахівці повністю заживили ще одне село в Чугуївському районі

Фахівці Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Вовчанського РЕМ Олег Ковальов, енергетики працювали тут з осені минулого року.
 
"Населений пункт був в окупації і дуже постраждав під час активних бойових дій на території громади. Пошкоджень зазнало близько 80% електромережі. Зараз роботи завершено, і Верхній Салтів, де у нас 193 точки обліку, повністю заживлено", - зазначив він.
 
За словами Олега Ковальова, відновлювати електропостачання було складно через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію.
 
"Працювали у чіткій взаємодії із саперами. Через обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів. Проте незважаючи ні на що ми впоралися", - підкреслив начальник Вовчанського РЕМ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники забезпечують належний стан комунікацій у районах Харкова.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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