28.06.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Фахівці повністю заживили ще одне село в Чугуївському районі

Фахівці Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Вовчанського РЕМ Олег Ковальов, енергетики працювали тут з осені минулого року.

"Населений пункт був в окупації і дуже постраждав під час активних бойових дій на території громади. Пошкоджень зазнало близько 80% електромережі. Зараз роботи завершено, і Верхній Салтів, де у нас 193 точки обліку, повністю заживлено", - зазначив він.

За словами Олега Ковальова, відновлювати електропостачання було складно через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію.

"Працювали у чіткій взаємодії із саперами. Через обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів. Проте незважаючи ні на що ми впоралися", - підкреслив начальник Вовчанського РЕМ.