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28.06.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Харків’янин Руслан Абдієв здобув бронзу чемпіонату Європи

З 26 червня по 2 липня в Іспанії проходить чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 20-ти років.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
В боротьбі греко-римським стилем 27 червня були розіграні перші комплекти медалей. У ваговій категорії до 77 кг харківський борець Руслан Абдієв здолав суперника з Литви, але у чвертьфіналі поступився азербайджанцю Давиду Маммадову, який в підсумку вийшов до фіналу чемпіонату й відкрив Руслану шлях до боротьби за третє місце.
 
Харків’янин скористався шансом і став бронзовим призером чемпіонату Європи U-20, здолавши борців з Вірменії та Болгарії. Золото в цій вазі здобув Олександр Соловей з Молдови.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли змагання з воркауту (фото).
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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