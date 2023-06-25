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25.06.2023  22:32   

У Харкові пройшли змагання з воркауту (фото)

25 червня у Харкові провели змагання з воркауту серед хлопців та дівчат.

Харків, воркаут
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Дівчата (10-16 років) і хлопці (до 12 років, 12-15 років, 16+ років) змагалися у виконанні різних вправ - підтягуванні на турніку, віджиманні від підлоги, присіданні, віджимання на брусах з додатковою вагою (гиря 16 кг).
 
Учасники отримали нагороди та сувеніри від Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради.

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Тэги:  харків, воркаут, змагання, сад шевченко
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