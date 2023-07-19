19.07.2023 16:35 Дмитро Колонєй
У Харкові відбудеться чемпіонат міста з воркауту
Змагання у Харкові проходитимуть у 8 номінаціях.
Як повідомлє РЕДПОСТ, у ТРЦ «НІКОЛЬСЬКИЙ» о 12:00 почнеться першість Харкова з воркауту.
Змагання будуть проходити за наступними номінаціями:
Номінація до 9 років:
-
Віджимання від перекладини за одну хвилину
-
Підтягування на максимум
-
Віджимання від пола за 1 хвилину
Номінація 10-12 років:
Номінація 12-15 років:
-
Підтягування на максимум
-
Бруса на максимум
Номінація 16+:
-
Потрібно зробити максимум підтягувань (не торкаючись підлоги), відпочинок 15 секунд, бруса максимум(не торкаючись підлоги), відпочинок 15 секунд, та максимум віджимання від підлоги (також без відпочинку).
Номінації Жіночі 16+:
-
Віджимання на максимум, присідання за хвилину , прес за 30 секунд. Відпочинок до 15 секунд між вправами.
Номінація до 10 років:
-
Віджимання від перекладини за одну хвилину
-
Підтягування на максимум
Номінація 12-15 років:
-
Підтягування на максимум
-
Бруса на максимум
Номінація фрістайл:
Оцінювання по 10ти бальній шкалі.
3 судді - максимальний бал 30
-
Підтягування на максимум
-
Віджимання від підлоги на максимум
-
До 11 років (включно) - фрістайл до 1 хвилини
-
12-14 років - фрістайл до 1 хвилини
-
15-17 років - до 2 хвилин
-
18+ років - до 3 хвилин
Оцінюється складність виконання вправ, унікальність, відсутність фейлів
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0