    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові відбудеться чемпіонат міста з воркауту
19.07.2023  16:35   Дмитро Колонєй

У Харкові відбудеться чемпіонат міста з воркауту

Змагання у Харкові проходитимуть у 8 номінаціях.

 

Як повідомлє РЕДПОСТ, у ТРЦ «НІКОЛЬСЬКИЙ» о 12:00 почнеться  першість Харкова з воркауту.

Змагання будуть проходити за наступними номінаціями:

Номінація до 9 років:

  • Віджимання від перекладини за одну хвилину

  • Підтягування на максимум

  • Віджимання від пола за 1 хвилину


Номінація 10-12 років:

  • Підтягування на максимум
 

 

Номінація 12-15 років:

  • Підтягування на максимум

  • Бруса на максимум


Номінація 16+:
 

  • Потрібно зробити максимум підтягувань (не торкаючись підлоги), відпочинок 15 секунд, бруса максимум(не торкаючись підлоги), відпочинок 15 секунд, та максимум віджимання від підлоги (також без відпочинку).


Номінації Жіночі 16+:

  • Віджимання на максимум, присідання за хвилину , прес за 30 секунд. Відпочинок до 15 секунд між вправами.


Номінація до 10 років:

  • Віджимання від перекладини за одну хвилину

  • Підтягування на максимум


Номінація 12-15 років:

  • Підтягування на максимум
  • Бруса на максимум


Номінація фрістайл:


Оцінювання по 10ти бальній шкалі.
3 судді - максимальний бал 30

 

 

  • Підтягування на максимум
  • Віджимання від підлоги на максимум
  • До 11 років (включно) - фрістайл до 1 хвилини
  • 12-14 років - фрістайл до 1 хвилини
  • 15-17 років - до 2 хвилин
  • 18+ років - до 3 хвилин
 

Оцінюється складність виконання вправ, унікальність, відсутність фейлів

 

Источник:   Инстаграм команди Barstyerls
 Тэги:  воркаут, чкмпіонат, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.07 Спорт У Харкові відбулися змагання з воркауту (фото) 25.06 Спорт У Харкові пройшли змагання з воркауту (фото)   19.01 Спорт У Харкові пройдуть онлайн-змагання з воркауту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 