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19.07.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують життєво-важливі системи будинків

Ремонтники Харкова обстежили вже близько 5 000 домівок.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», бригади підприємтсва обслуговують димові та вентиляційні канали. З початку 2023 року пічники:
  • обстежили майже 5 тис. будинків, підготували до роботи понад 16 тис. опалювальних приладів.
  • обробили понад 1 тис. позапланових заявок, які надійшли в інформаційно-диспетчерську службу «1562».
  • відремонтували димові та вентиляційні боровні системи у чотирьох будинках,
  • усунули аварійність на 24 будинках з вентиляційними каналами.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають складну аварію.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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