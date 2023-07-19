19.07.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять роботи щодо усунення складної аварії

Сьогодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» розпочали усунення 14 пошкоджень на міських водоводах, передає РЕДПОСТ .



Харківські комунальники проводять роботи щодо усунення складної аварії



Зокрема, в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Обоянської інтенсивними темпами ведуться роботи з ліквідації аварійної ситуації на водоводі діаметром 1200 мм.

«Цей трубопровід забезпечує водопостачанням багатьох харків'ян. Зважаючи на складні ушкодження, ремонтні роботи проводимо поетапно. Наразі завершується підготовча частина, під час якої виконуємо всі необхідні заходи для якомога оперативнішого усунення аварії.

Водопостачання буде призупинено лише на час проведення безпосередніх ремонтно-відновлювальних робіт», - поінформував майстер служби водопровідних мереж Ігор Лісконог.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 87 аварійних ситуацій на водоводах.