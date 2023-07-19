    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Слідчі реєструють наслідки ворожих обстрілів Харківщини
19.07.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Слідчі реєструють наслідки ворожих обстрілів Харківщини

У місті Куп'янськ пошкоджені та зруйновані приватні будинки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок обстрілу в смт Дворічна Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 68-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. 
 
У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджені складські приміщення сільгосппідприємства. 
 
З гелікоптера росіяни обстріляли Одноробівку Богодухівського району. Пошкоджені приватні будинки. 
 
У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці прийшли на допомогу чоловікові в Харківській області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Надзвичайні події Ворожі обстріли Харківської області: є жертви 19.07 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область 18.07 Надзвичайні події Загарбники вбили літню людину на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 