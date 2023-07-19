19.07.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Слідчі реєструють наслідки ворожих обстрілів Харківщини
У місті Куп'янськ пошкоджені та зруйновані приватні будинки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Внаслідок обстрілу в смт Дворічна Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 68-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована.
У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджені складські приміщення сільгосппідприємства.
З гелікоптера росіяни обстріляли Одноробівку Богодухівського району. Пошкоджені приватні будинки.
У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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