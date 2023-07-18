18.07.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усунули понад 80 аварій

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 87 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 80 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 27 водорозбірних колонок.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники працюють у штатному режимі. Оперативно та якісно усуваються аварійні ситуації, а також системно аналізується стан міського водопровідного господарства. У разі потреби проводиться профілактична робота. Комплексні заходи виконуються досвідченими майстрами, які забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Напередодні аварійники усунули 12 пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили п'ять оглядових колодязів. Сьогодні, 18 липня, бригади АВР комплексу «Харківводопостачання» ліквідують 12 аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Значні роботи проводяться у Немишлянському, Київському, Індустріальному та Шевченківському районах.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці продовжують відновлювати електропостачання на Харківщині.