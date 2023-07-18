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18.07.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання на Харківщині

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" заживили 70% споживачів села Співаківка Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, енергетики довго не мали можливості відновити тут електропостачання, адже бойові дії завдали місцевій мережі великої шкоди. 
 
"До найближчого джерела живлення було аж 40 кілометрів. Завдяки роботі, виконаній Куп'янським високовольтним районом електричних мереж, нам вдалося майже з нуля побудувати повітряну лінію до Співаківки. Тут у нас близько 300 домоволодінь. До кінця тижня плануємо заживити всіх", - зазначив Віталій Борщ.
 
За його словами, роботи з відновлення електропостачання ускладнювалися ще й через великий обсяг розмінування.
 
"Сапери постійно супроводжували наші бригади, а у разі необхідності проводили дорозмінування. Люди тут дуже чекали на електрику. Зараз у Співаківці живе до 100 осіб. Але тепер будуть повертатися ще", - переконаний начальник Ізюмського РЕМ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають аварії на трубопроводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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