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18.07.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Слідчі зареєстрували наслідки ворожих обстрілів у Харківській області

Під вогнем окупантів знаходилися Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У місті Куп’янськ пошкоджені приміщення підприємства та приватні житлові будинки. 49 та 60-річні чоловіки отримали поранення. Госпіталізації не потребували.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Героїв Харкова.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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