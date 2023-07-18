18.07.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

СБУ повідомила про підозру бойовику, який брав участь в окупації міст на сході України

Служба безпеки продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності учасників окупаційних угруповань рф, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисником виявився 35-річний уродженець м. Луганськ, який ще у 2014 році добровільно почав приймати участь у терористичній організації «ЛНР».

У 2014 році чоловік приєднався до лав «народної міліції», де займав посаду «оперуповноваженого», а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Разом з російськими загарбниками він приймав участь у бойових діях проти українських військ на Харківському напрямку.

Перебуваючи у тимчасово окупованому м. Ізюм, ворожий поплічник протягом декількох місяців виконував злочинні накази окупаційного режиму та поширював кремлівський режим.

Зокрема, він схиляв до співробітництва з окупаційною владою міста, пропонував робочі місця у створеній під час окупаційної влади «народній міліції», видавав форму та зброю особам, які погодились співпрацювати.

Окрім цього, чоловік віддавав розпорядження співробітникам на вилучення у цивільних громадян їх особистих автомобілів, для використання начебто у «службових» цілях. Після деокупації регіону зловмисник втік до тимчасово окупованих територій, де переховується від правосуддя.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального Ізюмської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила мешканку Куп'янського району, яка впроваджувала стандарти освіти рф.