18.07.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

Патчі замість ін’єкцій: харківський університет представив інновацію

У НТУ «Харківський політехнічний інститут» визначили переможця шостого сезону освітньо-стипендіальної програми CIG R&D LAB, передає РЕДПОСТ .

Повідомляється, що ним став стартап Gelbion — патчі, які дозволяють вводити активні речовини та ліки в організм людини. Інноваційний проєкт представників кафедри технології пластичних мас та біологічно активних полімерів НТУ «ХПІ» отримав грант на подальший розвиток.

Загалом у фіналі взяли участь три команди студентів, аспірантів та викладачів Харківського Політеху, які представили конкурсному журі свої розробки. Підготовка та робота учасників над технологічною та бізнес-складовою стартапів відбувалася протягом 2022-2023 навчального року під керівництвом менторів та експертів програми.

Біологічно активні антисептичні мікрогольчасті гідрогелеві патчі — проста та ефективна альтернатива ін’єкційним методам введення активних речовин та ліків. Вони дають можливість вводити препарати в організм людини, уникаючи травматизму шкіри та неприємних наслідків через постійні ін’єкції, мають антибактеріальний ефект та запобігають запаленню.

Патчі також забезпечують швидку та пролонговану дію активних речовин та ліків. Продукт може використовуватися лікарями, військовими, медиками у польових умовах, спортсменами, пересічними громадянами, у сферах індустрії косметології та краси. Зараз він має особливу актуальність, оскільки в умовах війни пропонує просте та ефективне застосування:

Сьогодні в Україні немає виробництва аналогів, такі мікрогольчасті гідрогелеві патчі необхідно закуповувати за кордоном за високою ціною. А недорогі та доступніші китайські варіанти є неякісними і не задовольняють сучасним вимогам.

Стартап Gelbion вчених ХПІ спрямований саме на створення в Україні біологічно активних антисептичних мікрогольчастих гідрогелевих патчів. Ставши переможцем програми CIG R&D LAB, команда здобула грант на подальший розвиток свого проєкту.