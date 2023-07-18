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18.07.2023  09:30   Віталій Хінєвіч

Загиблого водія деблокували: у Харкові сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Героїв Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
17 липня на номер «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на проспекті Герої Харкова міста Харкова. В результаті зіткнення двох легкових автомобілів «Renault» та «Toyota» загинув чоловік.
 
До місця події було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС. Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого водія легковика «Renault».
 
Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.
 
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  дтп, харків
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