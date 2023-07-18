18.07.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Загиблого водія деблокували: у Харкові сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Героїв Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

17 липня на номер «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на проспекті Герої Харкова міста Харкова. В результаті зіткнення двох легкових автомобілів «Renault» та «Toyota» загинув чоловік.

До місця події було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС. Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого водія легковика «Renault».

Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.