18.07.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові двічі на добу горів один і той самий багатоповерховий будинок

Під час ліквідації пожежі у житловій дев’ятиповерхівці рятувальники евакуювали 5 мешканців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

17 липня о 20:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по проспекту Ювілейному, що у Салтівському районі Харкова. Це вже вдруге поспіль за добу виникає пожежа у даному будинку.

На місце виклику було направлено рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на 6 поверсі житлового будинку.

В середині горіли домашні речі та меблі на площі 15 кв.м. Рятувальниками з задимленого під’їзду було евакуйовано 5 осіб. Займання локалізовано о 20:26 та ліквідовано о 21:15.

Причина пожежі встановлюється. До ліквідації від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 липня о 9:22 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по проспекту Ювілейному.