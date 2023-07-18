    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові двічі на добу горів один і той самий багатоповерховий будинок
18.07.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові двічі на добу горів один і той самий багатоповерховий будинок

Під час ліквідації пожежі у житловій дев’ятиповерхівці рятувальники евакуювали 5 мешканців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
17 липня о 20:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по проспекту Ювілейному, що у Салтівському районі Харкова. Це вже вдруге поспіль за добу виникає пожежа у даному будинку.
 
На місце виклику було направлено рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.  По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на 6 поверсі житлового будинку. 
 
В середині горіли домашні речі та меблі на площі 15 кв.м. Рятувальниками з задимленого під’їзду було евакуйовано 5 осіб. Займання локалізовано о 20:26 та ліквідовано о 21:15.
 
Причина пожежі встановлюється. До ліквідації від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 липня о 9:22 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по проспекту Ювілейному. 
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.07 Надзвичайні події У Харкові горіла квартира: пожежники врятували людей 16.07 Надзвичайні події Оперативна обстановка на Харківщині на 16 липня від ДСНС 12.07 Надзвичайні події Рятувальники загасили пожежу від обстрілу ворога на Харківщині (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 