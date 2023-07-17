17.07.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові горіла квартира: пожежники врятували людей

Займання сталося у Салтівському районі в одній із квартир багатоповерхового будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

17 липня о 9:22 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по проспекту Ювілейному.

На місце виклику було направлено рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на 4 поверсі 9 поверхового житлового будинку. В середині горіли домашні речі та меблі на площі 25 кв.м.

Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 3 людей. Також, на пожежі постраждала жінка 1947 року народження, яку з опіками І та ІІ ступенів госпіталізовано до опікового центру міста Харкова.

Крім того вогнеборці винесли з задимленої оселі кота, який ховався від пожежі у ванній кімнаті. Переляканого хвостатого віддали господарям.

Займання локалізовано о 9:45 та ліквідовано о 11:06. Причина пожежі встановлюється

До ліквідації від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.