17.07.2023 13:25 Віталій Хінєвіч
У Харкові горіла квартира: пожежники врятували людей
Займання сталося у Салтівському районі в одній із квартир багатоповерхового будинку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
17 липня о 9:22 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по проспекту Ювілейному.
На місце виклику було направлено рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на 4 поверсі 9 поверхового житлового будинку. В середині горіли домашні речі та меблі на площі 25 кв.м.
Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 3 людей. Також, на пожежі постраждала жінка 1947 року народження, яку з опіками І та ІІ ступенів госпіталізовано до опікового центру міста Харкова.
Крім того вогнеборці винесли з задимленої оселі кота, який ховався від пожежі у ванній кімнаті. Переляканого хвостатого віддали господарям.
Займання локалізовано о 9:45 та ліквідовано о 11:06. Причина пожежі встановлюється
До ліквідації від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.
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