    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Суд у Харківській області визнав винним чоловіка, який незаконно рубав ліс
17.07.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Суд у Харківській області визнав винним чоловіка, який незаконно рубав ліс

Суд визнав винним 34-річного чоловіка в незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, вчинив новий злочин. Цього разу — в екологічній сфері.
 
У грудні 2020 року чорний лісоруб, діючи за попередньою змовою з іншою особою, не маючи спеціального дозволу, вирубав дерева у захисному лісовому насадженні поблизу с. Мирне Лозівського району. Сума завданої шкоди складає майже 150 тис. грн.
 
Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік пограбував кіоск.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.07 Надзвичайні події У Харкові чоловік пограбував кіоск 17.07 Надзвичайні події Потрійне вбивство та смертельне ДТП у Харкові: чоловіку повідомили про підозру 15.07 Надзвичайні події Інформацію про колоборантів з Харківщини вносять до бази Інтерполу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 