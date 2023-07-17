17.07.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Суд у Харківській області визнав винним чоловіка, який незаконно рубав ліс

Суд визнав винним 34-річного чоловіка в незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, вчинив новий злочин. Цього разу — в екологічній сфері.

У грудні 2020 року чорний лісоруб, діючи за попередньою змовою з іншою особою, не маючи спеціального дозволу, вирубав дерева у захисному лісовому насадженні поблизу с. Мирне Лозівського району. Сума завданої шкоди складає майже 150 тис. грн.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі.