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17.07.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік пограбував кіоск

38-річний чоловік скоїв пограбування у Немишлянському районі міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
12 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що по Салтівському Шосе в торговельному кіоску невідомий чоловік заволодів грошима з каси в сумі 2500 гривень. Заявниця надала поліцейським детальний опис зловмисника. 
 
Слідчі відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вилучено відеозапис з камери відеоспостереження, на якому виявлено особу, зовнішність якого який збігається з описом, який надала потерпіла.
 
В ході проведення оперативних заходів співробітники Управління карного розшуку встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний раніше судимий чоловік.
 
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєння грабежу чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові в жінки вкрали рюкзак із особистими речами.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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