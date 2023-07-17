17.07.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік пограбував кіоск

38-річний чоловік скоїв пограбування у Немишлянському районі міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

12 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що по Салтівському Шосе в торговельному кіоску невідомий чоловік заволодів грошима з каси в сумі 2500 гривень. Заявниця надала поліцейським детальний опис зловмисника.

Слідчі відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вилучено відеозапис з камери відеоспостереження, на якому виявлено особу, зовнішність якого який збігається з описом, який надала потерпіла.

В ході проведення оперативних заходів співробітники Управління карного розшуку встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний раніше судимий чоловік.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєння грабежу чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.