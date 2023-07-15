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15.07.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові в жінки вкрали рюкзак із особистими речами

Правоохоронці отримали інформацію про крадіжку під час патрулювання Шевченківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
14 липня під час патрулювання в Шевченківського району міста, інспектори отримали виклик про крадіжку. Заявниця розповіла, що невідомий чоловік заволодів її рюкзаком з особистими речами. 
 
Поліцейські оперативно передали опис чоловіка іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні помітили схожого за описом громадянина з рюкзаком, який пізніше впізнала заявниця.
 
Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік зайшов до будинку та вкрав ноутбук.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  харків, події
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