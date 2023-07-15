15.07.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік зайшов до будинку та вкрав ноутбук

До правоохоронців звернулася мешканка селища міського типу Коротич із інформацією про крадіжку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

13 липня, на мобільний телефон поліцейського офіцера громади зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що невідомий чоловік зайшов до неї у приватний будинок та відкрито заволодів ноутбуком.

Працівники поліції оперативно викрили раніше судимого 32-річного місцевого мешканця, наразі його затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України. За таке правопорушення передбачено до десяти років ув’язнення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що У Лозовій чоловік обкрадав жінок. Постраждалі розповідали, що зловмисник підкрадався ззаду, забирав сумочки, прикраси та особисті речі, після чого зникав.