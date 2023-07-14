14.07.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

У Лозовій чоловік обкрадав жінок

Постраждалі розповідали, що зловмисник підкрадався ззаду, забирав сумочки, прикраси та особисті речі, після чого зникав.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З початку місяця до районного відділу поліції надійшло кілька таких звернень від мешканок міста Лозова. Протягом двох тижнів особовий склад Лозівського районного відділу поліції проводив комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання нападника.

13 липня о 22:09 зі служби «102» надійшло ще одне звернення від 44-річної жінки. Вона повідомила, що поверталась додому з дачі. Раптово на неї напав невідомий. Зловмисник схопив її, повалив на землю та бив по голові. Жінці вдалося вирватися та добігти додому. Зловмисник заволодів її сумкою, мобільним телефоном, банківськими картками та грошима.

Поліцейські встановили, що викрадене чоловік залишив неподалік від місця злочину, а дорогоцінні прикраси забрав.

Протягом години поліцейські затримали нападника. Ним виявився 43-річний мешканець міста Лозова. Встановлено, що чоловік раніше судимий за скоєння грабежу та зґвалтування. В січні 2023 року він звільнився з місця позбавлення волі.

За місцем мешкання зловмисника провели невідкладний обшук, в ході якого поліцейські виявили та вилучили прикраси та речі, які він викрадав у жінок.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Шановні жінки, якщо ви постраждали від дій підозрюваного, просимо повідомити до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за телефоном: «102» або 05745 900 64»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила мешканку Куп'янського району, яка впроваджувала стандарти освіти рф.