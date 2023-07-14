14.07.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники вчасно підготували насосну станцію до експлуатації в осінньо-зимовий період

Комунальне підприємство «Харківводоканал» у рамках заходів щодо підготовки об'єктів водопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період завершило ревізійні та відновлювальні роботи на насосній станції у селищі П'ятихатки, передає РЕДПОСТ .

Про це повідомив сьогодні, 14 липня, начальник насосних станцій та резервуарів чистої води управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Олександр Черняєв.

«Ця станція одна з ключових, вона забезпечує водою мешканців кількох селищ у межах міста. До того ж, саме ці території найбільше потерпали від обстрілів. Постраждали і споруди самої станції. Ремонтні роботи з усунення руйнувань від ворожих влучень ми негайно усували.

Це запобігло зупинки станції і водопостачання не припинялося навіть у періоди інтенсивних бойових дій. Вчора провели масштабну ревізію насосного та електрообладнання, із заміною запірної арматури та контрольно-вимірювальної апаратури. Перевірку пройшли всі технологічні процеси, повністю перевірили режим роботи та оновили введення», - зазначив Олександр Черняєв.

За його словами, виконано не лише огляди та ремонти, а й підготовлено резервний запас насосних агрегатів, передбачено запасні варіанти комунікаційних перепідключень до електропостачання, одним словом, намагаємося врахувати виникнення можливих позаштатних ситуацій, щоб оперативно запобігти або усунути їх.

«Провели масштабний комплекс відновлювальних робіт, щоб станція безперервно функціонувала та повною мірою забезпечила водопостачання мешканців», - наголосив Олександр Черняєв.