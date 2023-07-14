14.07.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов доручив привести до ладу паркувальні майданчики

Організацію функціонування майданчиків для платного паркування транспорту та ведення їх реєстру відтепер здійснюватиме Департамент будівництва та шляхового господарства.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що раніше цим займалося Управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту інфраструктури.

Рішення про внесення змін до положень департаментів було ухвалене сьогодні, 14 липня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

«Ми ухвалили рішення про передачу паркінгів іншому департаменту. Необхідно навести лад у цьому питанні, в тому числі і стосовно нічних паркінгів. Треба впорядкувати їх, щоб жителі Харкова могли ними користуватися», - зазначив міський голова Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що депутати підтримали участь Харківської міської ради в проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».