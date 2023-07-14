Ігор Терехов доручив привести до ладу паркувальні майданчики

Організацію функціонування майданчиків для платного паркування транспорту та ведення їх реєстру відтепер здійснюватиме Департамент будівництва та шляхового господарства.
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День поспішних переговорів: зірки обіцяють вигідні угоди або навіть підвищення по службі. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
Вранці в Харкові небо було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Сьогодні літнє слов'янське свято, присвячене дню пам'яті двох безсрібників – братів Косми та Даміана.
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