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14.07.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Харків отримає кошти від Європейського інвестиційного банку на електробуси

Депутати підтримали участь Харківської міської ради в проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 14 липня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.
 
Участь у проєкті передбачає залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку для фінансування субпроєкту «Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)», яким передбачена закупівля електробусів на загальну суму 15 млн євро.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що домовленості щодо отримання цих коштів були досягнуті під час його робочої поїздки до Лондона. За словами мера, орієнтовно буде придбано 30 електробусів, а також швидкісні зарядні станції для них.
 
«Необхідно, щоб у Харкова був найкращий транспорт. Міста Європи та США вже використовують його. Також серед переваг цього виду транспорту - скорочення викидів СО2, фінансових витрат тощо. Це інноваційні технології та імідж Харкова», - зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що для харків’ян, чиє майно постраждало внаслідок війни, зменшили орендну плату за землю.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, електробуси
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