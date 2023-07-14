14.07.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Для харків’ян, чиє майно постраждало внаслідок війни, зменшили орендну плату за землю

За земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об’єкти нерухомого майна, зменшена сума орендної плати та земельного податку на 2023 рік.



Для харків’ян, чиє майно постраждало внаслідок війни, зменшили орендну плату за землю



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 14 липня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, залежно від обсягу та характеру ушкоджень користувачі землі платитимуть від 1 до 70% сум орендної плати та земельного податку. Це стосується як фізичних осіб, так і підприємців.

Згідно з рішенням, користувачів звільняють від сплати 30%, якщо об'єкт має незначні ушкодження, та від 70% - за наявності ушкоджень середньої тяжкості. Якщо ж внаслідок руйнувань об'єкт став непридатним для використання за цільовим призначенням, користувачі платитимуть лише 1% від суми, передбаченої договором оренди.

«Це підтримка підприємців та індустрії міста Харкова. Я зустрічався з нашими підприємцями, і ми це все ретельно обговорили. Тому прошу проголосувати і підтримати бізнес у ці скрутні часи», - зазначив Ігор Терехов.

Як повідомили в Департаменті земельних відносин, на сьогоднішній день надійшло близько 650 заявок про пошкодження комерційного майна.

Також було ухвалене рішення про звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за 2022 рік. Крім того, депутати проголосували за звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які тимчасово використовуються українськими військовими.