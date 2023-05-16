16.05.2023 16:58 Дмитро Колонєй
У Харкові відновлено понад 80% зруйнованих ринків
У Харкові проаналізовано основні показники економічного та соціального розвитку міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент економіки та комунального майна Харкова, у місті функціонують:
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12 гіпермаркетів;
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183 супермаркети;
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35 торгових центрів, у яких є широкий асортимент товарів, побутової техніки, будматеріалів;
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здійснюють роздрібну торгівлю понад 180 магазинів українських торговельних мереж;
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відновлено 15 з 18 зруйнованих або частково пошкоджених ринків та торгових майданчиків.
Крім того, у департаменті повідомили, що станом на 1 квітня 2023 року чисельність безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, становила майже 1,8 тис. осіб (на аналогічний період минулого року - 4,3 тис. осіб). Для стабілізації ситуації ринку праці проводилися комплексні заходи щодо збереження робочих місць. Надавалася допомога роботодавцям з часткового безробіття у зв'язку з військовим становищем, яка за I квартал 2023 року склала 2,8 млн грн.
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