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16.05.2023  16:58   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлено понад 80% зруйнованих ринків

У Харкові проаналізовано основні показники економічного та соціального розвитку міста.

Відновлено понад 80% зруйнованих ринків у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент економіки та комунального майна Харкова, у місті функціонують:
 
  • 12 гіпермаркетів;
  • 183 супермаркети;
  • 35 торгових центрів, у яких є широкий асортимент товарів, побутової техніки, будматеріалів;
  • здійснюють роздрібну торгівлю понад 180 магазинів українських торговельних мереж;
  • відновлено 15 з 18 зруйнованих або частково пошкоджених ринків та торгових майданчиків.
 
Крім того, у департаменті повідомили, що станом на 1 квітня 2023 року чисельність безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, становила майже 1,8 тис. осіб (на аналогічний період минулого року - 4,3 тис. осіб). Для стабілізації ситуації ринку праці проводилися комплексні заходи щодо збереження робочих місць. Надавалася допомога роботодавцям з часткового безробіття у зв'язку з військовим становищем, яка за I квартал 2023 року склала 2,8 млн грн.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  магазини, ринки, харків, економіка
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