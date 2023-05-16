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16.05.2023  17:18   Євген Клочко

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про стан постраждалого підлітка

Друзі родини та Батьківська Рада Індустріального району просять допомоги у всіх небайдужих.


Фото: Поліція Харківщини
16 травня в Київському районному суду міста Харкова обрали запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП 66-річному чоловіку, який скоїв наїзд на пішохідному переході на підлітка та його матір. Підозрюваний залишиться під вартою без права внесення застави 60 діб. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на журналістів Суспільне Харків.
 
За даними речниці обласної поліції Олени Соболевської, аварія сталася на пішохідному переході, коли підліток з матір'ю переходили дорогу.  Від наїзду авто 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду. Жінка загинула на місці.
 
В поліції зазначили, що були вилучені відео з камер спостереження. Надалі, в ході низки експертиз, буде встановлено швидкість, з якою рухався автомобіль під керуванням обвинуваченого.
 
Наразі підліток, який потрапив в ДТП на проспекті Героїв Харкова 15 травня, знаходиться в реанімації в стабільному стані. Лікарі зафіксували у хлопця тяжкі травми: закрита черепно-мозкова травма, переломи обох ніг, струс головного мозку та закрита травма грудної клітини.
 
Матвій залишився сиротою (батько помер, а близьких родичів у нього немає - Ред) і попереду його чекає довготривале лікування та реабілітація. Але вже зараз друзі родини та Батьківська Рада Індустріального району звертаються до небайдужих за допомогою:
 
Якщо є можливість, фінансову допомогу можна надати на картку: 5168 7456 6886 8216 Ведмедеря Світлана Віталіївна, класний керівник Матвія, заступник директора з навчально-виховної роботи ХЗОШ №104. Тел. 057 725 53 95.
 

Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  дтп, харків, підліток
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