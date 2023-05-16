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16.05.2023  17:29   Рита Парфенова

Харківські патрульні прийшли на допомогу бабусі, яка впала

Старенька впала у власній квартирі й благала про допомогу.

У Харкові патрульні надали допомогу літній жінці, яка впала у власній квартирі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці отримали виклик, де людина закликала про допомогу. Прибувши на місце, поліцейські дізналися у заявника, що у зачиненій квартирі проживає бабуся, яка нещодавно перенесла інсульт і може потребувати невідкладної допомоги.

Патрульні швидко оцінили ситуацію та вирішили діяти без зволікання, зважаючи на потенційну небезпеку для життя жінки. Вони встановили, що сусіди мають ключі до помешкання, тому швидко знайшли їх і відчинили двері. У одній з кімнат патрульні виявили безпорадну жінку, яка лежала на підлозі.

Поліцейські викликали медичну допомогу, а самі взяли на себе зобов'язання контролювати стан жінки до прибуття лікарів. Вони надали їй першу допомогу, поклали у стабільне бокове положення і виконали необхідні маніпуляції.

Після цього патрульні допомогли медикам винести бабусю до швидкої допомоги, яка негайно доставила її до лікарні. Інспектори - Андрій Ненашев, Катерина Галкіна, Владислав Неживий і Олександр Кашніков - заслуговують подяки за свої професійні та рішучі дії, які врятували життя жінки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зарківські патрульні прийшли на допомогу жінці.


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  патрульні, харків
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