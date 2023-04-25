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25.04.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні прийшли на допомогу жінці

Жінка благала про допомогу та не знала і не мала до кого більше звернутись.

Харківські патрульні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
"Допоможіть, я впала та не можу підвестись", — такий виклик отримали днями патрульні. Поліцейські, що прибули на місце, виявили, що двері до помешкання закриті зсередини.
 
Інспектори Олексій Аубакіров, Володимир Жученко та Ігор Батрак чули, як бабуся просить врятувати її. Тож, скориставшись підручними засобами для відмикання дверей, патрульні зайшли в оселю.
 
Охоронці порядку підняли бабусю, заспокоїли її та контролювали стан до приїзду бригади швидкої, яка надала необхідну допомогу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло чоловіка.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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