    
Главная Новини Харкова ЖКГ На Салтівці комунальники усувають аварії на комунікаціях
25.04.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

На Салтівці комунальники усувають аварії на комунікаціях

Бригади ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» оперативно та якісно ремонтують комунікації, передає РЕДПОСТ .

Харківські комунальники
 
Як повідомив начальник дільниці Андрій Євдошенко, щодня ремонтники у середньому виконують до 40 заявок харків'ян. Більше половини з них стосуються ушкоджень на внутрішньобудинкових системах господарсько-побутової каналізації.
 
«Завжди використовуємо комплексний підхід, який дозволяє підтримувати комунікації у належному стані та негайно реагуємо на звернення харків'ян. При цьому належну увагу приділяємо справній роботі систем зливової каналізації, що дозволяє зберегти квартири харків'ян від підтоплень. 
 
Ось і сьогодні в під'їзді будинку, що дуже постраждав від агресора, на вулиці Академіка Павлова оперативно замінили ділянку трубопроводу зливової каналізації. Загалом, цього року в ході проведення поточних ремонтів намітили замінити в будинках харків'ян близько 3500 метрів систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації», - підсумував Андрій Євдошенко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Міграційна служба відновила роботу ще одного відділення у Харкові.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 ЖКГ У житловому районі Харкова відновлюють водоводи 25.04 ЖКГ Харківські комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи: де не буде води 24.04 ЖКГ У житловому районі Харкова замінили пошкоджене обстрілами газове обладнання
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 