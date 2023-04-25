25.04.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

На Салтівці комунальники усувають аварії на комунікаціях

Бригади ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» оперативно та якісно ремонтують комунікації, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник дільниці Андрій Євдошенко, щодня ремонтники у середньому виконують до 40 заявок харків'ян. Більше половини з них стосуються ушкоджень на внутрішньобудинкових системах господарсько-побутової каналізації.

«Завжди використовуємо комплексний підхід, який дозволяє підтримувати комунікації у належному стані та негайно реагуємо на звернення харків'ян. При цьому належну увагу приділяємо справній роботі систем зливової каналізації, що дозволяє зберегти квартири харків'ян від підтоплень.

Ось і сьогодні в під'їзді будинку, що дуже постраждав від агресора, на вулиці Академіка Павлова оперативно замінили ділянку трубопроводу зливової каналізації. Загалом, цього року в ході проведення поточних ремонтів намітили замінити в будинках харків'ян близько 3500 метрів систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації», - підсумував Андрій Євдошенко.



