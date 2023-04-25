25.04.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу ще одного відділення у Харкові

Державна міграційна служба продовжує роботу по відновленню підрозділів у місті Харків, передає РЕДПОСТ .

Відновлено роботу Індустріального відділу ГУ ДМС у Харківській області. Індустріальний відділ приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації.

Доступні такі послуги: оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років), обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга».

У всіх відділах пільгова черга приймає громадян пн - пт з 11:00 - 12:00. Пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.

Графік прийому громадян:

Пн-чт: 9:00 - 17:00

Пт: 9:00 - 15:45

Обідня перерва: 13:00 - 13:45

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(067)122-98-40.



