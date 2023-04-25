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25.04.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу ще одного відділення у Харкові

Державна міграційна служба продовжує роботу по відновленню підрозділів у місті Харків, передає РЕДПОСТ .

Міграційна служба
 
Відновлено роботу Індустріального відділу ГУ ДМС у Харківській області. Індустріальний відділ приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації. 
 
Доступні такі послуги: оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років), обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
 
Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга». 
 
У всіх відділах пільгова черга приймає громадян пн - пт з 11:00 - 12:00. Пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.
 
Графік прийому громадян: 
          
  • Пн-чт: 9:00 - 17:00
  • Пт: 9:00 - 15:45
  • Обідня перерва: 13:00 - 13:45
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(067)122-98-40.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця поінформувала про зміну розкладу руху поїздів у Харківській області.
 

Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, міграційна служба
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