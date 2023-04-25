25.04.2023 12:35 Віталій Хінєвіч
Укрзалізниця поінформувала про зміну розкладу руху поїздів у Харківській області
З технічних причин внесено зміни в розклад руху регіональних поїздів сполученням Харків – Контоп – Харків.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укрзалізницю.
З 25 квітня поїзд № 805 Харків – Конотоп щоденно вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 15.58 (замість 16.03), прибуватиме до станції Конотоп-Пасажирський о 21.35 (замість 21.08).
З 26 квітня поїзд № 806 Конотоп – Харків щоденно вирушатиме зі станції Конотоп-Пасажирський о 04.55 (замість 04.44) та прибуватиме до Харкова о 10.17 (замість 09.51).
Зупинки передбачені на станціях та пунктах зупинки Нова Баварія, 10 км, Люботин, Майський, Мерчик, Максимівка, Гавриші, Богодухів, Губарівка, Куп‵єваха, Кириківка, Бакирівка, Тростянець-Смородине, Скрягівка, 98 км, Боромля, ім. В.Несвіта, Сироватка, Баси, Суми-Товарна, Суми, Торопилівка, Головашівка, Амбари, Вири, Торохтяний, Білопілля, Ворожба, Ворожба Товарна, Кошари, Путивль, Путійська, Дубов‵язівка.
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