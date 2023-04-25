Укрзалізниця поінформувала про зміну розкладу руху поїздів у Харківській області

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Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.

Прогноз погоди у Харкові на 25 квітня Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.