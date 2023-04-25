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25.04.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця поінформувала про зміну розкладу руху поїздів у Харківській області

З технічних причин внесено зміни в розклад руху регіональних поїздів сполученням Харків – Контоп – Харків.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
З 25 квітня поїзд № 805 Харків – Конотоп щоденно вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 15.58 (замість 16.03), прибуватиме до станції Конотоп-Пасажирський о  21.35 (замість 21.08).
 
З 26 квітня поїзд № 806 Конотоп – Харків щоденно вирушатиме зі станції Конотоп-Пасажирський о 04.55 (замість 04.44) та прибуватиме до Харкова о 10.17 (замість 09.51).
 
Зупинки передбачені на станціях та пунктах зупинки Нова Баварія, 10 км, Люботин, Майський, Мерчик, Максимівка, Гавриші, Богодухів, Губарівка, Куп‵єваха, Кириківка, Бакирівка, Тростянець-Смородине, Скрягівка, 98 км, Боромля, ім. В.Несвіта, Сироватка, Баси, Суми-Товарна, Суми, Торопилівка, Головашівка, Амбари, Вири, Торохтяний, Білопілля, Ворожба, Ворожба Товарна, Кошари, Путивль, Путійська, Дубов‵язівка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи: де не буде води.
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, харків
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