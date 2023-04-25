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25.04.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи: де не буде води

Частині споживачів у Новобаварському районі, 26 квітня буде припинено подачу води.


Харківводоканал
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні насосної станції, з метою підготовки водопровідних об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, тимчасово з 8:00 до 20:00 26 квітня буде припинено водопостачання, обмежене:
 
вул. Звенигородською, вул. Маковського, Окружною дорогою, вул. Конопляною, вул. Тимірязєва, пр. Дзюби, вул. Даргомизького, вул. Новодаргомизькою, вул. Карамзіна, вул. Врубеля, вул. Бєлінського, пров. Крилова, вул. Крилова, вул. Врубеля, вул. Марії Кисляк, вул. Василя Бугрименка.
 
Зі списком адрес можна ознайомитись за посиланням. Телефон для довідок: 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому районі Харкова замінили пошкоджене обстрілами газове обладнання.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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