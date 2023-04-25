25.04.2023 11:57

Фото наслідків ракетного удару по музею Куп'янська

Близько 9:15 25 квітня російські військові запустили дві ракети типу С-300 по місту Куп'янську.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ракетний ударом повністю зруйновано приміщення місцевого музею. За попередніми даними, загинула одна жінка, ще п‘ятеро людей отримали поранення. Під завалами перебувають ще мирні мешканці.



Наразі всі служби працюють на місці чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовослужбовцями. Дані щодо постраждалих уточнюються.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.



