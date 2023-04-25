25.04.2023 12:27 Рита Парфенова

Харківські патрульні повернули загублену жінку додому

Патрульні допомогли бабусі, що заблукала, повернутися додому

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, у минулу ніч патрульні поліцейські Шевченківського району отримали виклик про зниклу людину. Жінка розповіла поліцейським, що її мати пішла з дому декілька годин тому і зникла.

Патрульні передали інформацію про зниклу жінку і почали пошуки. Невдовзі вони помітили жінку, яка відповідала опису. Виявилося, що це була заблукала бабуся, яка не могла знайти дорогу додому. Патрульні відвезли її додому, де на неї вже чекала донька.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові патрульні врятували жінці життя - допомогли дістатись до неї рятувальникам та медикам.



