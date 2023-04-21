21.04.2023 13:56 Рита Парфенова

У Харкові патрульних викликали до жінки, яка три дні не віходила на зв'язок

У Харкові патрульні врятували жінці життя - допомогли дістатись до неї рятувальникам та медикам





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, учора ввечері правоохоронці отримали виклик від занепокоєної особи, яка повідомила про те, що її тітка вже три дні не виходить на зв’язок та не відповідає на дзвінки.

Патрульні Євген Мішура, Гюнай Кіктенко та Володимир Путря оперативно прибули на місце події та взяли на себе відповідальність за подальші дії. Вони викликали рятувальників та бригаду швидкої допомоги, оскільки кожна хвилина могла мати значення. Двері квартири були зачинені, тому що до справи долучилися рятувальники, які зуміли швидко їх відчинити.



Після того, як поліцейські зайшли у квартиру, вони помітили літню жінку на підлозі коридору в безпорадному стані. Патрульні разом з медичним персоналом стабілізували її стан та допомогли доправити до карети швидкої допомоги, яка доставила її до лікарні для надання допомоги.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про врятування патрульниим від смерті бабусі.





Источник: Патрульна поліція

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