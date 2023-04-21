21.04.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові ліквідували аварійні ситуації

У четвер бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 13 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували вісім оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема в Індустріальному районі був проведений значний комплекс ремонтно-відновлювальних заходів.

«Незважаючи на непрості погодні умови, із поставленим завданням досвідчені ремонтники успішно впоралися, усунувши пошкодження на трьох ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Комплекс відновлювальних робіт був проведений на вулицях Тархова (діаметр 800 мм), Роганській (діаметр 600 мм) та Великій Кільцевій (діаметр 100 мм).

У всіх трьох випадках працювали без відключення харків'ян від водопостачання. Також капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Роганській», - поінформував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Індустріального району Володимир Сундук.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Сьогодні бригади АВР розпочали ліквідацію дев'яти аварійних ситуацій на водоводах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно реагують на всі звернення споживачів.



