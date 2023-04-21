21.04.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно реагують на всі звернення споживачів

З початку року на комунальне підприємство «Харківводоканал» надійшло понад 1500 звернень від споживачів із проханнями щодо вирішення питань, пов'язаних із наданням послуг підприємством, передає РЕДПОСТ .

Як повідомила начальник управління інформаційного забезпечення та контролю документообігу Світлана Рагимова, усі звернення харків'ян розглядаються на підприємстві у визначені законодавством терміни.

«На постійному контролі доручення від Харківського міського голови, а також звернення на гарячу лінію міської ради, міську диспетчерську службу 15-62 та офіційні соціальні мережі.

Для зручності наших абонентів на підприємстві створено кілька способів комунікацій зі споживачами. Окрім звернень на офіційну електронну пошту, ми комплексно та оперативно опрацьовуємо заяви, отримані через спеціальну поштову скриньку, розташовану біля входу до приміщення. Усі заявки беруться в роботу негайно, намагаємось виконати протягом 3-5 днів», - наголосила Світлана Рагімова.

За її словами, основні питання, з якими до нас звертаються харків'яни, стосуються заміни внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, якості води, що надходить до квартир, тимчасового відключення водопостачання під час проведення ремонтних робіт на мережах. Також, нагальне питання - затоплення підвалів, що досить часто, є наслідком порушення використання системи каналізації самими мешканцями.

«Військові дії та обстріли об'єктів інфраструктури призводять до перебоїв у роботі насосних станцій і, як наслідок, створюють незручності для абонентів. У зв'язку з цим з'явилися скарги на недостатній тиск у мережі, відсутність та перерви у подачі води, а також проведення перерахунку за послуги у споживачів, які тимчасово були відсутні у місті.

Керівники та фахівці підприємства, навіть у непростих умовах воєнного часу, намагаються своєчасно реагувати та оперативно вирішувати проблеми, що виникли у харків'ян», - зазначила Світлана Рагімова.

Контактні телефони та електронну адресу для звернення можна побачити на офіційному сайті підприємства у розділі «Контакти».



