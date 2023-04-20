20.04.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

ЮНІСЕФ виділить кошти для КП "Харківводоканал" для очищення питної води

Документом закріплено позиції про спільну співпрацю між ЮНІСЕФ та комунальним підприємством «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ .



РЕДПОСТ

Між спеціалізованою структурою ООН та комунальним підприємством підписано договір, згідно з яким на поточний рік закладено основи співробітництва.

«Сьогодні відбулася надзвичайна подія. Генеральним директором «Харківводоканалу» та представниками ЮНІСЕФ було підписано меморандум. Договір про наміри співпраці у поточному 2023 році», - повідомив заступник гендиректора КП «Харківводоканал» Тарас Грущак.

Завдяки підписаному документу, ЮНІСЕФ профінансує отримання комунальним підприємством хімікатів для очищення питної води.

«Це дасть змогу забезпечити необхідну норму послуги, яку надає «Харківводоканал» протягом усього 2023 року. Ми надзвичайно вдячні ЮНІСЕФ та безпосередньо представникам, які співпрацюють з нам», - додав Тарас Грущак.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 20 квітня, команди аварійно-відновлювальних робіт розпочали вирішення проблем, що виникли на міських водопроводах.



