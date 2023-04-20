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20.04.2023  12:01   Рита Парфенова

Триває ліквідація 14 аварій на водопровідних мережах Харкова

У четвер, 20 квітня, команди аварійно-відновлювальних робіт розпочали вирішення проблем, що виникли на міських водопроводах.

Працівники КП Харківводоканал
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» стали до ліквідації 14 аварійних ситуацій на міських водоводах.
 
Наразі у Холодногірському районі проводять комплекс ремонтних заходів на трубопроводі холодного водопостачання діаметром 500 мм, який знаходиться на вулиці Алуштинській та забезпечує воду для мешканців Залютиного. Ремонтники попередньо підготувалися до цих робіт, запаслися необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами для ліквідації складної аварійної ситуації. Начальник районної служби, Олександр Сірко, повідомив, що ремонтні заходи йдуть за графіком та очікується виконання робіт у встановлені терміни.

Учора ремонтні бригади підприємства успішно усунули п'ять аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання.

Щодня фахівці лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю проводять дослідження якості води та підтверджують, що вода, що подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Щоб економити час аварійників, КП «Харківводоканал» просить надавати докладну інформацію про виток води, зазначаючи точне місце витоку, адресу та контактний телефон для зв'язку з заявником. Звітувати про витік можна за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас, шановні харків'яни, і завдяки своєчасним оплатам за наші послуги можемо забезпечувати стабільну подачу води навіть у цей складний час. Ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно зросли», - підкреслюють на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники комплексу «Харківводопостачання» з початку 2023 року привели до ладу 347 водорозбірних колонок у всіх районах міста.

 


Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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