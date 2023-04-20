Триває ліквідація 14 аварій на водопровідних мережах Харкова

У четвер, 20 квітня, команди аварійно-відновлювальних робіт розпочали вирішення проблем, що виникли на міських водопроводах.
Учора ремонтні бригади підприємства успішно усунули п'ять аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання.
Щодня фахівці лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю проводять дослідження якості води та підтверджують, що вода, що подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Щоб економити час аварійників, КП «Харківводоканал» просить надавати докладну інформацію про виток води, зазначаючи точне місце витоку, адресу та контактний телефон для зв'язку з заявником. Звітувати про витік можна за телефоном 15-33.
«Ми працюємо для вас, шановні харків'яни, і завдяки своєчасним оплатам за наші послуги можемо забезпечувати стабільну подачу води навіть у цей складний час. Ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно зросли», - підкреслюють на КП «Харківводоканал».
Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники комплексу «Харківводопостачання» з початку 2023 року привели до ладу 347 водорозбірних колонок у всіх районах міста.
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