Триває ліквідація 14 аварій на водопровідних мережах Харкова

Учора ремонтні бригади підприємства успішно усунули п'ять аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання.

Щодня фахівці лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю проводять дослідження якості води та підтверджують, що вода, що подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Щоб економити час аварійників, КП «Харківводоканал» просить надавати докладну інформацію про виток води, зазначаючи точне місце витоку, адресу та контактний телефон для зв'язку з заявником. Звітувати про витік можна за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас, шановні харків'яни, і завдяки своєчасним оплатам за наші послуги можемо забезпечувати стабільну подачу води навіть у цей складний час. Ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно зросли», - підкреслюють на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники комплексу «Харківводопостачання» з початку 2023 року привели до ладу 347 водорозбірних колонок у всіх районах міста.