20.04.2023 12:00 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік убив колегу та розчленував його тіло
Злочин стався в одній із квартир по вулиці Астрономічній минулого року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 13 вересня 2022 року в одній із квартир по вулиці Астрономічній чоловік убив колегу.
Було встановлено, що чоловіки разом працювали. У день вбивства вони разом пили алкогольні напої у квартирі зловмисника.
Під час застілля між ними виникла сміття. Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон,щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба.
Коли потерпілий припинив подавати ознаки життя, вбивця переніс тіло з балкона до квартири.
У ванні він розчленував тіло, розклав по пакетах, потім сховав у коробку яку зберігав у шафі своєї квартири.
Під час суду зловмисник визнав свою провину частково заявивши, що вбивати людину не мав наміру.
53-річному нападнику призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі. Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд міста Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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писав, що правоохоронці зафіксували наслідки ворожого обстрілу
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