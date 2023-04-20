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20.04.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік убив колегу та розчленував його тіло

Злочин стався в одній із квартир по вулиці Астрономічній минулого року.

вбив колегу Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 13 вересня 2022 року в одній із квартир по вулиці Астрономічній чоловік убив колегу.
 
Було встановлено, що чоловіки разом працювали. У день вбивства вони разом пили алкогольні напої у квартирі зловмисника.
 
Під час застілля між ними виникла сміття. Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон,щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба.
 
Коли потерпілий припинив подавати ознаки життя, вбивця переніс тіло з балкона до квартири.
 
У ванні він розчленував тіло, розклав по пакетах, потім сховав у коробку яку зберігав у шафі своєї квартири.
 
Під час суду зловмисник визнав свою провину частково заявивши, що вбивати людину не мав наміру.
 
53-річному нападнику призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі. Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд міста Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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