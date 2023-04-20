20.04.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік убив колегу та розчленував його тіло

Злочин стався в одній із квартир по вулиці Астрономічній минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 13 вересня 2022 року в одній із квартир по вулиці Астрономічній чоловік убив колегу.

Було встановлено, що чоловіки разом працювали. У день вбивства вони разом пили алкогольні напої у квартирі зловмисника.

Під час застілля між ними виникла сміття. Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон,щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба.

Коли потерпілий припинив подавати ознаки життя, вбивця переніс тіло з балкона до квартири.

У ванні він розчленував тіло, розклав по пакетах, потім сховав у коробку яку зберігав у шафі своєї квартири.

Під час суду зловмисник визнав свою провину частково заявивши, що вбивати людину не мав наміру.

53-річному нападнику призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі. Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд міста Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки ворожого обстрілу Харківської області.



