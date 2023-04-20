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20.04.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Про актуальні вакансії в Харківській області розповіли в службі зайнятості

Станом на 20 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні 1283 вакансії.


Фото з відкритих джерел
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Лікар-лаборант  –  20 000 грн.
  • 2. Лікар-терапевт  –  19 950 грн.
  • 3. Інспектор з кадрів  –  16 600 грн.
  • 4. Механік  –  16 500 грн.
  • 5. Економіст з праці  – 15 000 грн.
  • 6. Бухгалтер  – 12 000 грн.
  • 7. Фахівець  –  10 000 грн.
  • 8. Вантажник  –  9 000 грн.
  • 9. Оператор очисних споруд  –  8 200 грн.
  • 10. Сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби) –  8 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
 
Також отримати інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо за посиланням.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, робота
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