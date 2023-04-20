20.04.2023 11:30 Віталій Хінєвіч
Про актуальні вакансії в Харківській області розповіли в службі зайнятості
Станом на 20 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні 1283 вакансії.
Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Лікар-лаборант – 20 000 грн.
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2. Лікар-терапевт – 19 950 грн.
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3. Інспектор з кадрів – 16 600 грн.
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4. Механік – 16 500 грн.
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5. Економіст з праці – 15 000 грн.
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6. Бухгалтер – 12 000 грн.
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7. Фахівець – 10 000 грн.
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8. Вантажник – 9 000 грн.
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9. Оператор очисних споруд – 8 200 грн.
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10. Сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби) – 8 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатись у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Також отримати інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо за посиланням.
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