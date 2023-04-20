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20.04.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 20 квітня

За добу офіційно зареєстровано 62 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 85 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 276 осіб. Одужало 310 912 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 2011 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, дві людини померли.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 19 квітня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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