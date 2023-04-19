Харківська статистика COVID-19: Нові випадки на 19 квітня

За минулу добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 78 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 191 особи. Одужало 310 886 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1974 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 квітня.
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День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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