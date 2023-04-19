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19.04.2023  10:44   Рита Парфенова

Харківська статистика COVID-19: Нові випадки на 19 квітня

За минулу добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 78 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 191 особи. Одужало 310 886 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1974 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

  • 48 – мешканці Харківського району (у тому числі 29 харків'ян);
  • 11 – Чугуївського,
  • 9 – Красноградського,
  • 8 – Лозівського,
  • 1 – Богодухівського,
  • 1– Ізюмського,

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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