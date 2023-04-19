19.04.2023 10:44 Рита Парфенова

Харківська статистика COVID-19: Нові випадки на 19 квітня

За минулу добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 78 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 191 особи. Одужало 310 886 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1974 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

48 – мешканці Харківського району (у тому числі 29 харків'ян);

11 – Чугуївського,

9 – Красноградського,

8 – Лозівського,

1 – Богодухівського,

1– Ізюмського,

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 квітня.



