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19.04.2023  10:27   Рита Парфенова

У Харкові закінчилися запаси донорської крові негативного резуса

Харків'ян та мешканців області запрошують стати донорами біологічного матеріалу.


Харківський обласний центр служби крові
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що запаси донорської крові 1,2, 3,4 негативного резуса групи закінчилися.
 
«ТЕРМІНОВО потрібні всі негативні групи (-) крові!!! Ваша червона рятує бійців на фронті. Станьте донором, будь ласка», – закликали у центрі.
 
Основні рекомендації донорам:
- має бути 18 років,
- приходьте просто з паспортом (можна Дія),
- відсутність хронічних захворювань,
- після тату, операцій має минути 6 місяців,

Графік роботи Центру з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00 та кожну суботу з 08:00 до 13:00. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: +380 (95) 570 47 66.

Де здати кров:

Де у Харкові та області здати донорську кров
Де здати кров у Харькові та області

Раніше РЕДПОСТ писав, що восени минулого року в Україні стартувала національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором!».

 

 


Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  донорство крові, харків
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