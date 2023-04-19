У Харкові закінчилися запаси донорської крові негативного резуса

Харків'ян та мешканців області запрошують стати донорами біологічного матеріалу.
Графік роботи Центру з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00 та кожну суботу з 08:00 до 13:00. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: +380 (95) 570 47 66.
Раніше РЕДПОСТ писав, що восени минулого року в Україні стартувала національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором!».
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День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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