У Харкові закінчилися запаси донорської крові негативного резуса

19.04.2023 10:27 Рита Парфенова

Харків'ян та мешканців області запрошують стати донорами біологічного матеріалу.

Повідомляється, що запаси донорської крові 1,2, 3,4 негативного резуса групи закінчилися.

«Т ЕРМІНОВО потрібні всі негативні групи (-) крові!!! Ваша червона рятує бійців на фронті. Станьте донором, будь ласка», – закликали у центрі.

Основні рекомендації донорам:

- має бути 18 років, - приходьте просто з паспортом (можна Дія), - відсутність хронічних захворювань, - після тату, операцій має минути 6 місяців,

Графік роботи Центру з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00 та кожну суботу з 08:00 до 13:00. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: +380 (95) 570 47 66.