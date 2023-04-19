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19.04.2023  10:07   

Майнінг: які складності таїть у собі видобуток криптовалюти

Останнім часом все більше майнерів цифрових монет намагаються перейти на отримання профіту за допомогою торгівлі на криптовалютних біржах. Причиною цього може бути як високий курс біткоїна, так і безліч охочих отримати крипту за допомогою обчислення математичних завдань.

При цьому все ще залишається чимало блокчейн-інженерів, які не залишають спроб отримати винагороду у вигляді битка та альткоїнів за допомогою майнінгу.
 
Майнінг: які складності таїть у собі видобуток криптовалюти

Що враховувати у процесі майнінгу?

Більшість новачків неправильно розуміють прибутковість крипти, оскільки враховують лише її курс на сьогодні. Більш досвідчені майнери також беруть до уваги такі показники:
 
  • витрати на електрику;
  • вимоги потужності обладнання та витрати на його купівлю;
  • максимальну кількість коїнів, яку можна отримати на день;
  • кількість вирішених блоків, за які дається крипт;
  • прогнози експертів щодо перспективності валюти.
 
Якщо ви візьмете до уваги ці моменти, то зрозумієте, що намайнити біткойн в домашніх умовах практично неможливо.
 

У чому складність отримання біткоїна?

Усі хочуть отримати BTC, що не дивно, адже сьогодні його курс становить понад $20 000. Висока конкуренція підвищує складність завдань, які потрібно розв'язати, щоб одержати винагороди. Для їх вирішення використовуються розгалужені ферми із тисячами модулів. За день випускається не більше 900 коїнів, а бажаючих отримати монети — мільйони.
 
Тому майнінг біткоїна за допомогою середнього ПК — утопія. Так, майнери перейшли від методу соло до хмарного видобутку чи об'єднання у пули. Але й ці методи зжили себе, оскільки не дають достатнього прибутку. Також не можна забувати про халвінг та його наслідки. Останній «захід», який стався у 2020 році, обрізав можливість отримання максимальної винагороди до 6,25 біткоїна.
 

Яку криптовалюту краще майнути?

Одним із перших пробивних альткоїнів для майнерів став Dogecoin. Мемна криптовалюта показує високі темпи зростання, а її майнінг досить простий. За один блок можна отримати близько 10000 монет, при цьому вартість одного коїна становить 3-5 грн.
 
Якщо блок битка з'являється раз на 10 хвилин, то Dogecoin — кожну хвилину. Виходить, що теоретично за добу можна намайнити 14 млн монет. Це в рази підвищує шанси для майнера отримати прибуток.
 
Також існують інші альткоїни, які можна отримати шляхом майнінгу:
 
  • Vertcoin;
  • Peercoin;
  • Ravencoin;
  • Bitcoin Cash;
  • ZCash.
Для отримання вищезгаданих монет криптовалют досить оснастити невелику ферму обладнанням середньої потужності. Деякі з монет легко майнити по-старому за допомогою CPU. Звичайно, їхня вартість знаходиться на мінімальному рівні, але й отримання блоку займає зовсім небагато часу.
 
На початковому етапі завдання майнера — грамотно проаналізувати ринок. Для цього необхідно стежити за новинами технології блокчейну, звертати увагу на інтерес до тієї чи іншої крипти зі сторони зірок та відомих програмістів. Майнінг — це гра на довгій дистанції, не варто розраховувати на швидкоплинний успіх. Іноді, щоби валюта зросла в ціні, доведеться чекати кілька років, але й прибуток може бути максимальний.

Тэги:  майнінг, біткоїн, криптовалюта
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