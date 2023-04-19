19.04.2023 10:07

Майнінг: які складності таїть у собі видобуток криптовалюти

Останнім часом все більше майнерів цифрових монет намагаються перейти на отримання профіту за допомогою торгівлі на криптовалютних біржах. Причиною цього може бути як високий курс біткоїна, так і безліч охочих отримати крипту за допомогою обчислення математичних завдань.

При цьому все ще залишається чимало блокчейн-інженерів, які не залишають спроб отримати винагороду у вигляді битка та альткоїнів за допомогою майнінгу.

Що враховувати у процесі майнінгу?

Більшість новачків неправильно розуміють прибутковість крипти, оскільки враховують лише її курс на сьогодні. Більш досвідчені майнери також беруть до уваги такі показники:

витрати на електрику;

вимоги потужності обладнання та витрати на його купівлю;

максимальну кількість коїнів, яку можна отримати на день;

кількість вирішених блоків, за які дається крипт;

прогнози експертів щодо перспективності валюти.

Якщо ви візьмете до уваги ці моменти, то зрозумієте, що намайнити біткойн в домашніх умовах практично неможливо.

У чому складність отримання біткоїна?

Усі хочуть отримати BTC, що не дивно, адже сьогодні його курс становить понад $20 000. Висока конкуренція підвищує складність завдань, які потрібно розв'язати, щоб одержати винагороди. Для їх вирішення використовуються розгалужені ферми із тисячами модулів. За день випускається не більше 900 коїнів, а бажаючих отримати монети — мільйони.

Тому майнінг біткоїна за допомогою середнього ПК — утопія. Так, майнери перейшли від методу соло до хмарного видобутку чи об'єднання у пули. Але й ці методи зжили себе, оскільки не дають достатнього прибутку. Також не можна забувати про халвінг та його наслідки. Останній «захід», який стався у 2020 році, обрізав можливість отримання максимальної винагороди до 6,25 біткоїна.

Яку криптовалюту краще майнути?

Одним із перших пробивних альткоїнів для майнерів став Dogecoin. Мемна криптовалюта показує високі темпи зростання, а її майнінг досить простий. За один блок можна отримати близько 10000 монет, при цьому вартість одного коїна становить 3-5 грн.

Якщо блок битка з'являється раз на 10 хвилин, то Dogecoin — кожну хвилину. Виходить, що теоретично за добу можна намайнити 14 млн монет. Це в рази підвищує шанси для майнера отримати прибуток.

Також існують інші альткоїни, які можна отримати шляхом майнінгу:

Vertcoin;

Peercoin;

Ravencoin;

Bitcoin Cash;

ZCash.

Для отримання вищезгаданих монет криптовалют досить оснастити невелику ферму обладнанням середньої потужності. Деякі з монет легко майнити по-старому за допомогою CPU. Звичайно, їхня вартість знаходиться на мінімальному рівні, але й отримання блоку займає зовсім небагато часу.

На початковому етапі завдання майнера — грамотно проаналізувати ринок. Для цього необхідно стежити за новинами технології блокчейну, звертати увагу на інтерес до тієї чи іншої крипти зі сторони зірок та відомих програмістів. Майнінг — це гра на довгій дистанції, не варто розраховувати на швидкоплинний успіх. Іноді, щоби валюта зросла в ціні, доведеться чекати кілька років, але й прибуток може бути максимальний.



