19.04.2023 09:53 Євген Клочко

Яйця, фрукти та овочі: Ціни на продукти в Україні за рік зросли на чверть

Стрімке зростання вартості продуктів харчування в Україні триває із лютого минулого року. Основною причиною, вочевидь, є війна, яка спричинила безліч інших негативних чинників: загальне падіння економіки, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, проблеми з логістикою, тощо.

Інфографіка: Центр громадського моніторингу та контролю

Державній службі статистики порахували: від березня 2022 року і до березня 2023 продукти у середньому додали в ціні 26,8%, передає РЕДПОСТ . Що подорожчало найбільше та подешевшання яких харчів можна очікувати найближчим часом – розбирались у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Найбільше подорожчали яйця, фрукти та овочі

Ціни на яйця в Україні, за даними Держстату, за рік зросли ледь не вдвічі – майже на 80%. Найстрімкіше подорожчання відбулось ще восени 2022. Через війну, за оцінками Союзу птахівників, промислове виробництво яєць торік зменшилося приблизно на 20%, адже частина виробництв опинилися на окупованих територіях.

Також у топі продуктів, що найбільше подорожчали – фрукти та овочі. Вартість обох позицій зросла в середньому на 40%. Риба здорожчала на 37%, м'ясо та макарони – на 20%, хліб – на 17%. Олія подорожчала на 19,7%. Сир – на 18%.

Що та коли подешевшає

Звично недорогі морква та цибуля цієї весни шокували українців цінниками. Приміром, вартість кілограму звичайної ріпчастої цибулі нині перевищує 50 грн. Утім, вже скоро ціни на овочі можуть поповзти донизу. За словами Міністра аграрної політики Миколи Сольського , це має статись у другій половині травня. Коли і Україна, і країни Європи, що експортують харчі в Україну, збируть врожай та доставлять його на ринки та у супермаркети.

"Наприкінці сезону завжди менше овочів, ніж на початку, а свіжі ще не з'явилися. Логістика в Україні дорога. Цього року були і нестандартні ситуації, пов'язані з Туреччиною, – найбільшим постачальником томатів до Європи. Після землетрусів Туреччина мала певний період заборони експорту овочів, поки вони не розібралися, що робити далі. Все це разом впливає на ціни", — пояснив Микола Сольський.

Овочі, за словами Міністра, додали в ціні і тому, що частина Херсонської та Миколаївської областей, через бойові дій, виростили недостатню кількість врожаю.

Також до кінця весни, на думку Першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького , може незначно подешевшати і м'ясо. За його словами, оскільки м'ясо не дорожчало так стрімко, як, до прикладу, яйця, то і різкого падіння ціни очікувати не варто. Однак, на 5–7% до кінця травня ціни мають просісти.

Далі вартість м'ясних продуктів залежатиме від ситуації із зерновими, новим урожаєм та кормами. За словами заступника Міністра, якщо ситуація складеться позитивно, то й ціни на м'ясні продукти будуть стабільні.

Інфляція сповільнюється

За даними Нацбанку , інфляція в Україні вже третій місяць поспіль сповільнюється. При чому швидше, ніж це раніше прогнозували економісти. У березні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі і далі сповільнювалася – до 21,3% з 24,9% у лютому. Стрімке зниження інфляції пов’язане зі значною пропозицією продовольства та пального, кращою ситуацією в енергетиці та укріпленням курсу гривні. Це означає, що найближчим часом вартість продуктів харчування якщо й суттєво не знизиться, то, принаймні, сповільнить своє зростання.

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