19.04.2023 09:38 Рита Парфенова

Наслідки авіабомбардування військовими рф міста Вовчанськ на Харківщині (фото)

Очередки пожеж, яки спалахнули внаслідок обстрілу міста військовими рф, рятівники гасили шість годин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 квітня.

Увечері 18 квітня місто Вовчанськ було піддане масованому обстрілу з авіації.

В результаті удару після десятої години вечора спалахнули пожежі, на ліквідацію яких рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПО із селища Вільча виїхали відразу після припинення вибухів. Зокрема, на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку було виявлено два осередки горіння.

У першому випадку горіли два житлові будинки, літня кухня та дві надвірні забудови, що займають загальну площу 500 кв.м. Більш ніж 10 сусідніх будинків також зазнали пошкоджень, а двоє людей отримали поранення.

У другому осередку горіння було знищено близько 60 торговельних павільйонів на площі 1000 кв.м. Більше 150 павільйонів також були пошкоджені вогнеем й вибуховими хвилями.

Рятувальникам та вогнеборцям МПО вдалось загасити всі пожежі лише о 04:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 18 по 19 квітня поранення внаслідок ворожих обстрілів отримали 4 людей, у тому числі підліток.



