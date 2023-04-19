Харківщина на ранок 19 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 18 по 19 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 квітня.
Обидві пожежі сталися внаслідок авіабомбардування у місті Вовчанськ.
Також рятувальники змушені були ліквідувати 14 пожеж на відкритих просторах та екосистемах. Загальна площа, що постраждала від вогню, становить біля 11 гектарів.
Загалом протягом доби з 18 по 19 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям м. Ізюма доставлено 12 т. технічної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 18 по 19 квітня поранення внаслідок ворожих обстрілів отримали 4 людей, у тому числі підліток.
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День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
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Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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