19.04.2023 09:23 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 19 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 18 по 19 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 квітня.

Обидві пожежі сталися внаслідок авіабомбардування у місті Вовчанськ.



Також рятувальники змушені були ліквідувати 14 пожеж на відкритих просторах та екосистемах. Загальна площа, що постраждала від вогню, становить біля 11 гектарів.



Загалом протягом доби з 18 по 19 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

12 – для надання допомоги населенню і поліції;

1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям м. Ізюма доставлено 12 т. технічної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 18 по 19 квітня поранення внаслідок ворожих обстрілів отримали 4 людей, у тому числі підліток.



