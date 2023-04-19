19.04.2023 08:58 Рита Парфенова

Ворог обстрілює Харківщину: за добу четверо поранених й велика пожежа у Вовчанську

За добу з 18 по 19 квітня поранення внаслідок ворожих обстрлів отримали 4 людей, у тому числі підліток.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом останньої доби ворожі сили активно обстрілювали цивільну інфраструктуру та населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, наносячи шкоду мирному населенню.

Увечері 18 квітня було зафіксовано авіаційний удар з боку російських сил по місту Вовчанськ. Наслідком атаки стали пошкодження 2-ох житлових будинків, господарчих споруд та ринку. В результаті масштабної пожежі, близько 60 торгових павільйонів були знищені вогнем. Також, наслідком обстрілу стало поранення подружжя віком 68 та 54 років, яким було надано допомогу на місці події.



Село Петропавлівка, що розташоване в Куп'янському районі, стало об'єктом ворожих обстрілів, що призвели до пошкодження щонайменше 5 житлових будинків. Також в результаті обстрілу, 18-річна дівчина отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.



Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку. Госпіталізована у важкому стані.



У с. Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася ліфсова пожежа.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі міста Балаклія Ізюмського району жінка віком 60 років наступила на протипіхотну міну "Пелюстка".



